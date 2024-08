Torino-Atalanta è anche Duvan Zapata contro Mateo Retegui. Uno è il capitano del Toro, l’altro è appena arrivato a Bergamo

Manca sempre meno alla seconda giornata di campionato per il Torino di Paolo Vanoli. Alle 18:30 di stasera, allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva l’Atalanta. Servirà una grande prestazione contro la squadra di Gasperini. Torino-Atalanta è anche sfida tra due attaccanti di razza: Duvan Zapata e Mateo Retegui. Entrambi al centro del progetto delle loro squadre, si prospetta una bella sfida. Zapata è capitano del Toro, in un modo di giocare tutto nuovo con il nuovo allenatore. Invece Retegui è appena arrivato alla squadra di Bergamo, ma in un sistema ben consolidato. Tutti e due hanno iniziato bene la Serie A 2024/2025.

Zapata è una certezza

Zapata è una certezza del Torino. L’anno scorso con Juric aveva fatto benissimo, diventando un idolo dei tifosi con i suoi gol. Quest’anno, con la partenza di Rodriguez e Buongiorno, Vanoli lo ha scelto come capitano. Il colombiano, con il numero 91 sulle spalle, si è preso molto volentieri questa responsabilità. Ha svolto una preparazione in modo eccellente e ha iniziato bene anche in campionato. Prima ha trovato il gol in Coppa Italia contro il Cosenza, poi di testa ha segnato anche a San Siro contro il Milan. Come dichiarato da Vanoli in conferenza stampa, questo Torino è Zapata dipendente al momento. Inoltre secondo Vanoli, visti i suoi numeri, farebbe comodo a tutte le squadre un giocatore così. Fortunato il Toro ad averlo.

Retegui ha iniziato bene

Retegui è stato preso dal Genoa lo scorso anno e ha conquistato l’Italia a Euro 2024. L’Atalanta davanti aveva un giocatore come Scamacca. Ma il numero 90 si è fatto male in amichevole e ha finito la stagione. Così la Dea si è fiondata sul mercato e in poco tempo ha preso Retegui, che indossa ora il numero 32. Alla prima da titolare, contro il Lecce in Serie A, ha trovato 2 gol. Uno di testa e uno su rigore.