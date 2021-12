Ansaldi ha pubblicato sui social network il video di alcuni bambini colombiani che hanno voluto fare gli auguri al Toro per il suo compleanno

Nel giorno del 115° compleanno del Toro sono arrivati grazie a Cristian Ansaldi degli auguri molto particolari. Il numero 15 granata sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video nel quale si vedono tanti bambini colombiani vestire la maglia del club piemontese e saltare cantando “Olé Toro”, terminando gioiosi con un applauso generale. Sotto al video ci sono delle parole che ha scritto Ansaldi per ringraziare i bambini colombiani. Si legge: “Buoni 115 anni Toro. Grazie a tutti i ragazzi in Colombia che hanno inviato questo bellissimo saluto al club…” Un gesto che avrà fatto sicuramente molto piacere al club granata in un giorno molto importante, nel quale il Toro raggiunge un grande traguardo.