Juric dopo il pareggio contro l’Empoli ha raccontato un retroscena: l’abbraccio con il quarto uomo dopo la rabbia durante la partita

Il fatto che Ivan Juric viva le partite in modo molto “elettrico” è un fatto ormai noto a tutti. Così come si sa che la tensione per il risultato può sfociare molto facilmente in rabbia. E questo può accadere soprattutto quando la tua squadra gioca in casa contro l’Empoli, vince 2-0 e poi si fa rimontare dall’avversaria toscana, in più giocando praticamente per un tempo e mezzo senza una pedina fondamentale come Singo. Questo è proprio quello che è accaduto allo stadio Olimpico Grande Torino nel giorno prima del 115° compleanno del Toro. Risultato che non ha consentito al club granata di festeggiare nel migliore dei modi, ovvero con una vittoria, il raggiungimento di un traguardo molto importante. La rabbia accumulata da Juric durante la sfida contro l’Empoli è stata stemperata con un abbraccio al quarto uomo che, durante la partita, ha deciso di non allontanare Juric dalla panchina, consentendogli così di non dover lasciare il comando all’allenatore in seconda Matteo Paro.

Juric: “È stato uno spettacolo il modo in cui il quarto uomo ha gestito le cose”

A rivelare il retroscena dell’abbraccio a fine partita tra Juric e il quarto uomo Mariani è stato proprio l’ex tecnico dell’Hellas Verona che, dopo l’amaro 2-2 contro l’Empoli, ha dichiarato: “La mia rabbia? Tensioni della gara, la vivo intensamente, il quarto uomo è stato bravo, forse c’erano elementi per farlo. L’ho abbracciato poi il quarto uomo, questa volta è stato uno spettacolo il modo in cui ha gestito le cose e lo ringrazio”. Un gesto di riconoscenza che sicuramente avrà fatto molto piacere al quarto uomo anche perché molto insolito. Infatti, non accade spesso. Anzi, la maggior parte delle volte, soprattutto in seguito a dei risultati e a delle prestazioni non del tutto positive, si è soliti vedere alcuni allenatori arrabbiarsi nel post partita contro la terna arbitrale, usando la maggior parte delle volte toni molto accesi.