Da un’incomprensione tra Zima e Singo è scaturito l’episodio che ha portato all’espulsione del 17 granata e che ha riacceso l’Empoli

Per il Toro il pareggio rimediato contro l’Empoli il giorno prima del 115° compleanno del club granata è un boccone molto amaro da digerire, soprattutto per come è arrivato. La squadra di Juric per la prima mezz’ora di partita stava conducendo il match 2-0 con un gioco convincente e spumeggiante. Singo e Zima poi non si capiscono e il difensore ivoriano commette un errore molto ingenuo, abbattendo Di Francesco che era lanciatissimo verso la porta difesa da Milinkovic-Savic. Così Singo, dopo una consultazione dell’arbitro con il Var, rimedia un inevitabile cartellino rosso che lascia il Toro in 10 per un tempo e mezzo. La squadra guidata da Juric paga così a carissimo prezzo un’indecisione tra Zima e Singo, molto probabilmente causata dal poco tempo che i due hanno trascorso in campo insieme. L’Empoli, che si è trovato con un uomo in più in campo, ha trovato la forza di rialzare la testa e di agguantare il pareggio con la rete di Romagnoli al 34’ minuto, poco dopo l’espulsione di Singo, e il gol di La Mantia arrivato al 28’ minuto della seconda frazione di gioco.

Zima troppo poco tempo passato in campo e Singo commette un errore inaspettato

Zima per il momento è stato schierato in poche occasioni e anche ieri non ha convinto del tutto. Non è un caso che il Toro stia valutando da diverse settimane la possibilità di cedere in prestito, anche perché la scorsa estate è costato 5 milioni, il difensore ceco per fargli acquisire esperienza e per dargli la possibilità di trovare più spazio in campo rispetto a quello che troverebbe se rimanesse all’ombra della Mole. L’errore commesso ieri con Singo ha macchiato la sua prestazione, come ha macchiato la partita del numero 17 granata che ha dovuto anche abbandonare il campo. Singo fino a qui ha sempre collezionato ottime prestazioni e un errore come quello commesso contro l’Empoli nessuno se lo aspettava da lui. Sicuramente con maggiore esperienza alle spalle l’ivoriano non avrebbe commesso quell’errore.

Juric: “Tra Zima e Singo un errore anche di comunicazione”

Sull’episodio che ha visto protagonisti Zima e Singo si è espresso Juric al termine del match dichiarando: “C’è stato un errore tra Singo e Zima, anche di comunicazione, sono due ragazzi silenziosi. La squadra poi mi ha dimostrato carattere, voglia di lottare. Quando parti così, con questo gioco e questa cattiveria, trovarsi in un attimo con un uomo in meno e sul 2-1 è stato un po’ uno shock”. Un errore che dovrà diventare una lezione per il futuro. I granata non potranno più commettere sbagli del genere.

