Da venerdì 3 dicembre in vendita i biglietti per Torino-Bologna in programma il 12 dicembre: prezzi ed informazioni

Il Toro, archiviato il pareggio casalingo contro l’Empoli, dovrà affrontare il Cagliari in trasferta per poi tornare a calcare il prato dello stadio Olimpico Grande Torino lunedì 6 dicembre, quando sfiderà il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Fischio d’inizio alle 12:30. Da venerdì 3 dicembre, sono in vendita i biglietti per assistere alla partita tra Toro e Bologna. Si ricorda che, causa emergenza Covid-19, sono in vendita un numero limitato di biglietti al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in massima sicurezza e adottando tutte le attuali indicazioni normative finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. A questo proposito c’è una novità. A seguito del DL 172 del 26 novembre 2021 per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Super Green Pass (ciclo vaccinale completato oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19). Non sarà necessario per i bambini al di sotto dei 12 anni.

Torino-Bologna: i prezzi

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16)

20 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16)

25 euro in Distinti Granata (10 euro per gli Under 16)

30 euro in Tribuna Granata (15 euro per gli Under 16)

70 euro in Poltroncine Granata (35 euro per gli Under 16)

190 euro in Tribuna Grande Torino (90 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni.



Prelazione riservata ai possessori dell’abbonamento calcistico 2019/2020 del Torino FC: dalle ore 10:00 di venerdì 3 dicembre e fino alle ore 24 di lunedì 6 dicembre. A causa del distanziamento sociale, la prelazione sarà sull’acquisto di un biglietto e non sul proprio posto del vecchio abbonamento. Vendita Libera: dalle ore 10:00 di martedì 7 dicembre.

Per l’accesso all’impianto in occasione della gara sarà obbligatorio essere in possesso del SUPERGREEN PASS (ciclo vaccinale completato oppure certificazione di avvenuta guarigione dal COVID-19) e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto sportivo.