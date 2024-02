L’ex Inter è stato imprendibile sulla fascia destra: in questo momento è l’uomo in più del Torino e fa la differenza

Il Torino incappa in una sconfitta contro la Lazio, nella prima di quattro gare decisive per la qualificazione all’Europa. I granata hanno giocato un’ottima gara, soprattutto nel primo tempo, ma come spesso accade non sono riusciti a concretizzare le tante occasioni create. Tra i migliori in campo c’è sicuramente Raoul Bellanova, che ha fatto la differenza sulla fascia destra. L’ex Inter è stato imprendibile per tutta la gara e la difesa biancoceleste è stata costretta agli straordinari per cercare di limitarlo. Ma ormai non è più una sorpresa: l’esterno è in continua crescita e da settimane è l’uomo in più del Toro. “Ha fatto grande partita, sta alzando livelli di concentrazione. Facendo gare così vedo pochi giocatori di questo livello sinceramente. Oggi ha fatto una partita strepitosa, deve continuare così. È da tempo che sta facendo bene e siamo contenti con lui“, ha detto Ivan Juric al termine del match.

Bellanova, che crescita

Eppure l’inizio di stagione di Bellanova non era stato dei migliori. Il numero 19 sembrava faticare a inserirsi negli schemi dell’allenatore, che ha avuto il merito di insistere schierandolo sempre titolare. Pian piano l’ex Inter ha acquisito fiducia nei propri mezzi e ora sta vivendo il momento più brillante della sua stagione. Contro Cagliari e Sassuolo ha realizzato i primi assist per Zapata, mentre contro il Lecce ha segnato il primo gol della sua avventura all’ombra della Mole. “Per me l’importante è che quando arrivano questi ragazzi siano aperti mentalmente, che siano disponibili a migliorarsi e che facciano quello che gli diciamo, anche attraverso i video, che vogliano imparare. E lui è così, semplice, felice vuole imparare e crescere. Questa sera ha fatto bene anche in fase difensiva, che magari era un punto debole”, ha aggiunto Juric. Una crescita totale da parte di Bellanova, che ora è insostituibile per il croato.