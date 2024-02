Gara insufficiente per Ilic contro i biancocelesti: rimedia un giallo ingenuo e concede troppo spazio a Guendouzi

Nonostante una grande prova il Torino spreca le tante occasioni create ed esce a mani vuote dal match contro la Lazio. Gli uomini di Sarri vincono per 2-0 all’ombra della Mole e si portano a +4 in classifica sui granata. Una sconfitta che fa male, soprattutto per com’è arrivata. Il Toro ha infatti dominato in lungo e in largo ma non è riuscito a sfruttare le numerose palle gol che si sono presentate nel corso della gara. Tra i peggiori in campo sicuramente Ivan Ilic: il serbo ha fatto un passo indietro rispetto alle ultime uscite e Juric lo ha sostituito pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo.

Giallo ingenuo e superficiale su Guendouzi

Il numero 8 non ha giocato una delle sue migliori prestazioni contro i capitolini. Prima ha rimediato un giallo ingenuo che avrebbe potuto portare a una pericolosa ripartenza dei biancocelesti, poi è stato troppo superficiale sul gol segnato da Guendouzi. Il serbo gli ha lasciato troppo spazio in area di rigore e l’ex Marsiglia è stato libero di concludere con troppa libertà, battendo Milinkovic-Savic. Il giallo nel primo tempo lo ha probabilmente condizionato e Juric ha deciso di sostituirlo pochi minuti dopo l’inizio della ripresa. Per Ilic è sicuramente un passo indietro dopo le buone gare disputate contro Lecce e Sassuolo: ora dovrà archiviare questa prova deludente e ripartire da subito motivato nella prossima gara. I granata affronteranno la Roma allo Stadio Olimpico, reduce dai 120 minuti di Europa League contro il Feyenoord. Servirà un Toro determinato a fare risultato, contro i giallorossi che potrebbero essere a corto di energie.