Il Toro dovrà fare di nuovo a meno di Belotti per il quale si prevede un lungo stop, Juric potrebbe dare più spazio a Zaza

Il Toro ora dovrà fare i conti con i tanti giocatori infortunati tra cui Andrea Belotti per il quale si prevede uno stop di almeno due mesi. Il capitano granata, che si è fatto male durante la partita contro la Roma, dovrà fermarsi di nuovo. Sicuramente non è una stagione fortunata per il numero 9 granata. Ora, per quanto riguarda l’attacco, Ivan Juric dovrà fare affidamento su Antonio Sanabria e Simone Zaza. Il tecnico croato, a seconda delle situazioni, potrà schierare i due attaccanti insieme o mettere in campo l’attaccante paraguaiano con il numero 7 del Toro come alternativa. Zaza dovrà sicuramente dare di più di quanto fatto fin ora, dimostrando durante gli allenamenti al Filadelfia la sua voglia di giocare e di voler dare una mano al Toro, visto che per il momento ha ottenuto risultati altalenanti. Con Zaza o non Zaza in campo la squadra guidata da Juric non potrà sbagliare la partita contro l’Empoli, che disputerà davanti al proprio pubblico dove hanno ottenuto quasi sempre ottimi risultati.

Zaza è ora di trova la via del gol

Fino ad ora Zaza per Juric è stato considerato praticamente sempre come una pedina da mettere in campo quando la partita non stava andando bene, per cercare di recuperare il risultato. Ora invece il numero 7 granata potrebbe avere più occasioni in campo. Per il momento in questo campionato Zaza ha raccolto solo 4 presenze, nei match contro Milan, Spezia, Udinese e nell’ultima giornata di campionato contro Roma. Zaza non è ancora riuscito a trovare la via del gol e per trovare la prima rete stagionale dovrà portare a casa prestazioni migliori rispetto a quelle collezionate fino ad ora. Zaza sicuramente può dare di più e lo ha dimostrato nella scorsa stagione dove, sotto la guida di Davide Nicola, era riuscito a segnare gol molto importanti per centrare la salvezza. La palla ora passa a Zaza.