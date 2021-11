Il numero 11 granata mette nel mirino l’Empoli e vuole convincere Ivan Juric a schierarlo dal primo minuto

Il Toro dopo la sconfitta contro la Roma vuole voltare pagina. Obiettivo: cercare di trovare finalmente quella stabilità nei risultati della quale aveva parlato Ivan Juric. Per farlo il club piemontese, che conta tanti giocatori infortunati, dovrà affidarsi ai giocatori dotati di una certa esperienza e di qualità. Tra di loro spicca sicuramente il nome di Marko Pjaca. L’attaccante croato vuole essere tra i protagonisti nel match contro l’Empoli, partita nella quale i granata dovranno rialzare la testa dopo la sconfitta contro la Roma. Anche Pjaca, che contro i giallorossi è entrato in campo a gara in corso, vorrà rifarsi dopo aver portato a casa una prestazione non del tutto positiva. Il croato che non è riuscito a incidere come avrebbe voluto. In queste ultime ore che separano i granata dalla sfida contro la squadra guidata da Aurelio Andreazzoli, Pjaca sgomiterà al Filadelfia per convincere il connazionale Ivan Juric a schierarlo in campo dal primo minuto.

Pjaca ha già dimostrato di essere uno “spacca partite”

Fin qui la stagione di Pjaca è stata influenzata da qualche problema fisico che lo ha costretto a circa 44 giorni di stop. Nonostante il diverso tempo costretto a stare lontano dal campo per infortunio, Pjaca è riuscito a dimostrare di essere una pedina molto importante nello scacchiere di Juric. Il giocatore ha fatto vedere a tutti di essere un giocatore in grado di spaccare le partite. La dimostrazione è arrivata in due occasioni, ovvero le due partite nelle quali Pjaca è entrato a gara in corso e ha trovato la via del gol. La prima volta è stata nel match contro il Sassuolo, dove il numero 11 del Toro ha trovato la rete che ha deciso il match e che ha consentito ai granata di tornare da Reggio Emilia con i 3 punti in tasca. La seconda volta è stata, pochi giorni dopo, contro la Lazio dove il copione è stato lo stesso di quello del match contro il Sassuolo. Pjaca entra dalla panchina e trova il gol che ha sbloccato la partita, solo che poi i biancocelesti sono riusciti ad agguantare il pareggio. Juric spera che contro l’Empoli Pjaca possa tornare a trovare la via del gol e magari riesca a fare la differenza e a decidere il match.