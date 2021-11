Decisivi i prossimi due allenamenti: Torino alle prese con gli infortuni, oltre a Rodriguez sicuro assente sarà Djidji, Buongiorno in forse, si scalda Izzo

Una difesa da inventare, o quasi. Oggi e domani i due allenamenti decisivi, poi Juric dovrà sciogliere le riserve quando sarà la vigilia della sfida con l’Empoli. Dei calciatori al momento fuori per problemi fisici, quello che ad una prima lettura sembra il più vicino al rientro è Alessandro Buongiorno, che nonostante una contusione al ginocchio ha terminato la partita contro la Roma. Resta ovviamente da valutare, mentre non ci sarà Djidji, che oggi si sottoporrà a nuovi esami strumentali. Un’assenza che unita a quella di Rodriguez, ancora ai box, rende per l’allenatore più difficili le scelte.

Buongiorno in bilico

Se in extremis il Toro dovesse recuperare Buongiorno, contro l’Empoli vedremmo la difesa del secondo tempo a Roma, con Zima a destra, Buongiorno a sinistra e Bremer in mezzo. Altrimenti la carta potrebbe essere Izzo, che già in momenti di necessità è sceso in campo in una delle poche possibilità concessegli da Juric. In un caso o nell’altro la squadra non avrebbe tante soluzioni e soprattutto ricambi, specialmente se alla fine i difensori a disposizione dovessero essere solo tre.

Esperimenti al Fila

E l’emergenza negli altri reparti, per esempio nelle corsie esterne (l’infortunio di Singo è da valutare, Ansaldi è fuori) ma anche in mezzo al campo, dove Mandragora sta recuperando dall’infortunio, rende anche difficili esperimenti, anche se Juric nelle prossime 72 ore avrà certamente la necessità di provare soluzioni alternative, magari da riproporre a gara in corso.