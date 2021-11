Il duro intervento di Ibanez al 91′ di Roma-Torino ha lasciato conseguenze a Singo: la diagnosi è trauma contusivo-distorsivo alla caviglia

Non arrivano buone notizie dagli esami a cui si è sottoposto questa mattina Wilfried Singo: il duro intervento di Ibanez al 91′ di Roma-Torino ha infatti avuto conseguenze sulla caviglia destra del terzino ivoriano e la sua presenza in campo contro l’Empoli, nella partita di giovedì, è tutt’altro che certa. Gli esami medici hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia destra. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno.