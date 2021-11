Ansaldi, Mandragora, Verdi e Rodriguez ancora out: l’allenamento del Torino di oggi al Filadelfia

Sembrava potessero essere a disposizione dopo la pausa invece Ansaldi e Mandragora continuano a lavorare a parte. I due calciatori non recupereranno per la Roma, così come Verdi (out dalla vigilia dell’Udinese) e Rodriguez (infortunatosi in Nazionale) che hanno proseguito col lavoro personalizzato.