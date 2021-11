Dopo la vittoria contro l’Udinese il Torino è tornato subito al lavoro al Filadelfia: Juric non ha ancora recuperato gli infortunati

Nessun giorno di riposo dopo la vittoria per 2-1 contro l’Udinese, c’è già da preparare la trasferta in casa della Roma di domenica. Per questo motivo i calciatori del Torino si sono ritrovati quest’oggi al Filadelfia per la prima seduta di allenamento in vista del prossimo impegno di campionato: hanno svolto un lavoro differenziato rispetto ai compagni Cristian Ansaldi, Ricardo Rodriguez e Rolando Mandragoria mentre Simone Verdi, fermatosi alla vigilia della gara contro l’Udinese, ha svolto solamente delle terapie.