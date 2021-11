Per la seconda volta in pochi mesi Koffi Djidji ha riportato la frattura delle ossa del naso: dovrà di nuovo indossare la maschera

Ancora una frattura alle ossa del naso dopo uno scontro in allenamento, ancora un’intervento chirurgico e ancora la speciale mascherina protettiva da indossare per potersi allenare e giocare: parliamo di Koffi Djidji. Già a settembre il difensore era finito sotto ai ferri per la frattura del naso, quest’oggi è stato nuovamente operato dopo aver ricevuto un colpo durante l’allenamento. Nei prossimi giorni potrà tornare ad allenarsi ma la sua presenza in campo contro l’Udinese è a forte rischio.