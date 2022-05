Belotti, per ora a quota 8 reti in campionato, punta ad andare anche quest’anno in doppia cifra. Sarebbe la settima stagione di fila

La partita tra Torino e Napoli è sempre più vicina e tra i giocatori granata chi sta scalpitando e non vede l’ora di giocare questa sfida è Andrea Belotti. Il Gallo ha tantissima voglia di fare gol per arrivare anche questa stagione in doppia cifra anche perché il capitano granata, che fin qui ha collezionato 19 presenze segnando 8 reti, è molto vicino all’obiettivo. Arrivare in doppia cifra anche quest’anno, per la settima stagione di fila, per Belotti avrebbe un sapore molto particolare considerando i diversi infortuni ai quali ha dovuto far fronte e che lo hanno costretto a stare lontano dal campo per molto tempo. Belotti andrebbe a raggiungere un traguardo molto importante, in Serie A. L’ultimo giocatore ad aver segnato almeno 10 reti in 7 stagioni di fila è stato Antonio Di Natale. Inoltre, Belotti raggiungerebbe anche Paolo Pulici. Infatti, anche lui andò in doppia cifra per sette stagioni di fila. A Belotti rimangono 3 partite a disposizione, 3 partite per raggiungere quota 10 gol.

Il capitano del Toro arriva alla sfida contro il Napoli dopo aver segnato 3 gol all’Empoli. Tripletta che ha permesso a Belotti di diventare il miglior marcatore tra le fila granata superando così Josip Brekalo e Antonio Sanabria, entrambi fermi a quota 6 reti. Quindi il Napoli si troverà contro un Belotti in super forma, con tanta voglia di tornare ad alzare la cresta. Questo è il primo obiettivo per il Gallo: arrivare ancora una volta in doppia cifra. Poi dovrà decidere una volta per tutte il suo futuro, mettendo fine a una lunga, lunghissima telenovela. Intanto segnare ai partenopei non sarà affatto semplice, ma Belotti come sempre farà di tutto per trovare la via del gol anche perché darsi per vinto non fa di certo parte del suo DNA, come ha sempre dimostrato. La squadra guidata da Luciano Spalletti è avvisata.