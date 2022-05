In conferenza stampa Juric ha spiegato: “Gli allenamenti a porte aperte per me non sono mai stati un problema”

Dopo due lunghi e difficili anni dovuti alla pandemia legata al Coronavirus, il Filadelfia ha riaperto le porte ai tifosi in occasione del 4 maggio, quando si è celebrato il 73mo anniversario della tragedia di Superga. I tifosi granata hanno risposto presente all’appello lanciato dalla società granata con circa 5.000 persone che hanno riempito gli spalti del Filadelfia per dimostrare il loro affetto e calore a Belotti e compagni. E non è detto che quello del 4 maggio sia solo un caso isolato di porte aperte: dipenderà sa cioè che deciderà la società. Alla vigilia del match contro il Napoli Ivan Juric ha dichiarato: ”Allenamenti a porte aperte? Non è mai stato un problema per me, a parte gli allenamenti più tattici in cui magari provi i calci piazzati e vuoi tenere chiuso”. Nei prossimi giorni si vedrà quando le porte del Filadelfia torneranno ad aprirsi ai tifosi. Intanto, lunedì 9 maggio i sostenitori del Toro potranno tornare al Filadelfia per la partita Primavera Torino-Atalanta.