Sondaggi / Continuano i dubbi sul rinnovo di Belotti: la maggioranza dei lettori pensa che il Gallo non resterà

Prosegue il braccio di ferro tra il Torino di Cairo e Belotti per la questione rinnovo. Ingaggiare Juric ed lazare la posta in gioco non è ancora stato sufficiente a convincere il capitano granata, che è in scadenza di contratto ed a giugno potrebbe lasciare la Mole a zero. Il Gallo però non si espone e preferisce non parlare, cosa che invece ha fatto Cairo in emrito alla questione: “Per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare. Ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla“. Queste le dichiarazioni del Patron granata, che ha lasciato poco spazio ai dubbi. Abbiamo quindi chiesto ai nostri lettori di dirci la loro sulle previsioni del rinnovo di Belotti.

Belotti, poca fiducia nel rinnovo

L’ago della bilancia si è spostato quasi totalmente in favore del fatto che Belotti non rinnoverà. Ben l’88% dei votanti ha infatti scelto la risposta negativa in merito alla questione, convinto che alla fine il Gallo vada via a zero. La speranza è però l’ultima a morire ed a riprova di ciò c’è quel 12% che invece resta fiducioso. C’è chi infatti vede il bicchiere mezzo pieno, convinto che Juric ed i risultati possano convincere il capitano a prolungare la sua permanenza alla guida del Torino.