Oggi scadrà il contratto di Belotti, dunque per il Gallo sono le ultime ore da giocatore del Toro e soprattutto da capitano dei granata

La data di oggi, 30 giugno 2022, sicuramente non è una data come le altre per i tifosi del Toro. È il giorno in cui scade il contratto tra il club granata e Andrea Belotti. Per le due parti non sarà affatto semplice, dopo aver condiviso ben 7 anni insieme. Il Gallo con la maglia del Toro ha raccolto in totale ben 251 presenze, riuscendo a segnare la bellezza di 113 gol. Numeri davvero importanti che sicuramente non verranno dimenticati. Belotti, arrivato in granata nell’estate del 2015 dal Palermo per 7 milioni e mezzo, è pronto a lasciare il Toro a parametro zero e sicuramente c’è grande o meglio grandissimo rammarico per come finirà la storia d’amore tra il Toro e l’attaccante ex Albinoleffe. Le cose sarebbero potute andare molto diversamente con Belotti che, rimanendo in granata, sarebbe potuto diventare una bandiera ma così non è stato dato che ha deciso di declinare le varie proposte di rinnovo che gli sono state presentate dal club piemontese. Neanche la modalità con la quale termina il rapporto tra il club granata e il Gallo potrà mai cancellare quanto di buono fatto da Belotti in campo con addosso la maglia del Toro, con l’attaccante lombardo che non si è mai risparmiato e ha sempre dato tutto in campo.

Belotti: il futuro rimane un grande punto interrogativo

Anche se pare essere ormai lontano dal Toro, il futuro del Gallo rimane ancora una gigantesca incognita. Belotti non ha mai parlato e si è chiuso in un silenzio che molto probabilmente ha fatto molto più rumore di qualsiasi parole che il numero 9 granata potesse dire. Una scelta quella da parte di Belotti, che ha deluso diversi tifosi granata che si sarebbero aspettati più chiarezza da parte dell’attaccante ex Palermo. Il Gallo ora dovrà iniziare a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova squadra, con diversi club che hanno messo gli occhi su di lui, tra cui Monaco, Monza, Fiorentina e Milan, ma che non hanno mai fatto sul serio per lo meno fino ad oggi. Molto probabilmente Belotti cercherà di rimanere in Italia. Una cosa certa però c’è ed è il fatto che per i tifosi del Toro vedere Belotti con un’altra maglia farà un certo effetto.