Juric per l’attacco riparte da Sanabria e Pellegri in attesa di scoprire il futuro di Belotti sempre più lontano da Torino

Il Toro, in attesa degli sviluppi delle trattative di calciomercato, rimane un cantiere aperto ma riparte da due certezze per quanto riguarda il reparto offensivo, ovvero Antonio Sanabria e Pietro Pellegri. L’ultimo dei due è stato acquistato a titolo definitivo nelle scorse ore dal Monaco e vuole rilanciarsi dopo una stagione tra luci ed ombre, con la prima parte trascorsa al Milan dove ha trovato poco il campo, anche a causa dei problemi fisici che lo hanno colpito. Tutto questo in attesa di capire il futuro di Andrea Belotti, che a poche ore dalla scadenza del contratto che lo lega al Toro rimane una grossa incognita. Anche se ormai il futuro del Gallo sembra essere molto lontano dal club granata, con il Toro che così oltre ad avere Pellegri e Sanabria dovrà cercare un attaccante che possa garantire un numero di gol molto alto e che possa rappresentare una certezza per Ivan Juric. Ma ovviamente il responsabile dell’area tecnica granata non potrà concentrarsi solo sull’attacco. Ci sono altri reparti da rinforzare e per il momento, per quanto riguarda il reparto offensivo, Vagnati spera che il fatto di aver confermato l’attaccante paraguaiano e il giocatore ex Monaco sia stata la scelta giusta.

Pellegri e Sanabria: una stagione per riscattarsi

La stagione che è ormai alle porte non dovrà rappresentare la stagione del riscatto solo per Pellegri ma anche per Sanabria. Il numero 19 del Toro nella scorsa stagione, dopo una prima parte molto positiva dove ha sostituito molto bene il Gallo, nella seconda parte è stato penalizzato dal ritorno di Belotti e da qualche infortunio. L’attaccante ex Real Betis farà di tutto per rialzare la testa. Pellegri dal canto suo vorrà dimostrare al Toro di aver fatto bene a comprarlo a titolo definitivo e conta di farlo anche grazie al grande aiuto che gli possono dare il papà Marco, team manager del club granata, e Juric con il quale Pellegri ha un rapporto molto speciale. Per il giocatore infatti, il tecnico croato non è un allenatore come tutti gli altri. Sia Pellegri che Sanabria scaldano i motori in vista del raduno al Filadelfia perché vogliono iniziare al meglio la prossima stagione, una stagione dove il Toro cercherà in tutti i modi di alzare l’asticella degli obiettivi.