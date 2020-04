Torino, il bilancio dei granata del 2019: ricavi in aumento ma conti in rosso

Resta in rosso il bilancio del Torino. Nonostante l’aumento dei ricavi rispetto al 2018, la perdita totale ammonta a 13,9 milioni di euro

Resta in rosso il bilancio del Torino. Gli sforzi della società granata, econdo Calcio&Finanza hanno portato ad un amento generale dei ricavi, insufficiente a sanare del tutto i conti, già in negatiov lo scorso anno, per un totale di 12.3 milioni. I granata avrebbero chiuso il 31 dicembre 2019 con -13.9 milioni di euro. É perciò il secondo utile in perdita consecutivo per Cairo ed i suoi, che evitando di vendere la maggioranza dei giocatori in rosa, si sono ritrovati in questa situazione. La scelta di eliminare le plusvalenze ha aiutato a risanate il rapporto con i tifosi, portando ad una perdita per quanto riguarda i conti.

Produzione in aumento grazie all’Europa League

C’è stato un valore della produzione in aumento di 2.5 milioni, con alcune plusvalenze sui giocaotri che sono valse 11.9 milioni (meno rispetto al 2018), per un totale di 96.3 milioni. Ciò che ha portato l’aumento principale sono stati i ricavi da stadio grazie alle qualificazioni in Europa League (da 5.9 a 6.6 milioni), che hanno incrementato anche le quote sulla cessione dei diritti televisivi, dei guadagni commerciali e di altri ricavi. Il amrgine operativo lordo è aumentato d 5.5 milioni rispetto al 2018 grazie ai trasferimenti temporanei, con il costo del personale che è cresciuto leggermente. Ciò non è bastato però a permettere a Cairo di chiudere in pareggio o in positivo.