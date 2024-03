Contro le big, il Toro fa fatica e non poca: contro le big della Serie A i granata hanno ottenuto pochi punti in campionato

Questa sera il Toro affronta una big come il Napoli. In questa stagione del Toro, che non decolla, contro le big i granata fanno fatica. Le prestazioni, tranne a inizio stagione, ci sono sempre state. I punti però, 37 in 27 partite, sono pochi per quanto fatto vedere. Soprattutto contro le big, il Toro ha fatto pochi punti. Il problema principale non sono tanto i gol subiti (25), ma quelli fatti (25 anch’essi). Meno di un gol a partita: troppi pochi. Mancano 11 partite al termine. L’Europa dista 6 punti, ma serve qualcosa di più. Di seguito, il bilancio contro le big di quest’anno.

Il bilancio contro le big

Partendo dalla prima posizione, troviamo l’Inter. Inter-Torino si deve ancora giocare, ma Torino-Inter è finita 0-3. Poi troviamo la Juventus (Torino-Juventus da giocare) e il Milan (Torino-Milan da giocare). Queste due partite, furono un disastro. Juventus-Torino 2-0 e Milan-Torino 4-1. Sembrava essere un Toro senza anima. 0 punti raccolti finora con le prime 3 della classe. Contro la Roma, un pareggio e una sconfitta: Torino-Roma 1-1 e Roma-Torino 3-2. Contro la Lazio, due sconfitte: Lazio-Torino 2-0 e Torino-Lazio 0-2. Siamo a 1 punto. Contro il Napoli invece, in casa è arrivato un bel 3-0. Quindi, sono 4 i punti raccolti contro le big.

Le altre e gli scorsi anni

Tra il Toro e l’Inter, in classifica, ci sono anche Bologna, Atalanta e Fiorentina. Contro la Viola, 1 punto in due partite: Fiorentina-Torino 1-0 e Torino-Fiorentina 0-0. Contro la Dea 3-0 in casa e poi Atalanta-Torino chiuderà la Serie A. Contro il Bologna infine, perso 2-0 in trasferta. Il primo anno di Juric, il Toro ha perso sempre 1-0 contro le big. Il secondo anno, le cose sono andate meglio. Basti pensare a Torino-Milan 2-1 e a Lazio-Torino 0-1. Quest’anno, solo una gioia finora.