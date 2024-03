Djidji, infortunio durante Napoli-Torino: il difensore ha lasciato il campo per un problema muscolare a 15′ dalla fine

Niente da fare per la difesa granata, ormai alle prese da inizio stagione con gli infortuni. Djidji è stato costretto a lasciare il campo a un quarto d’ora dalla fine del match tra Napoli e Torino. Il francese ha accusato un problema muscolare e si è subito fermato: soccorso dallo staff, si è deciso subito di sostituirlo. Non è il primo guaio fisico per il difensore che aveva già saltato la prima parte di questa stagione prima di rientrare a prendersi la maglia da titolare.