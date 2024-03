Verso Napoli-Torino di questa sera: l’ex Duvan Zapata, in super forma, vuole fare male ai partenopei ed è pronto a colpire

Per Duvan Zapata Napoli-Torino non è una partita banale. Questa sera, affronterà una sua ex squadra. Il numero 91 è in super forma e vuole fare male ai partenopei. In Italia ha giocato con le maglie di Udinese, Napoli e Atalanta. All’andata, contro il Napoli, non aveva segnato. Nel 3-0 casalingo segnarono Sanabria, Vlasic e Buongiorno. Il colombiano, trascinatore dei granata, non si pone limiti e vuole segnare anche al Diego Armando Maradona. Zapata spera di poter contare sugli assist di Bellanova, che in genere sono tutti per lui. L’avversario non è facile, ma Zapata è pronto a colpire.

Juric stupito da Zapata

Ivan Juric, in conferenza stampa, è stato chiaro: “Non ho mai avuto un giocatore come Zapata. Sta facendo benissimo e non influisce su Sanabria”. Nella sua carriera da allenatore, tra Genoa, Verona e Torino, non aveva mai allenato un atleta come Duvan Zapata. Oltre che il Duvan calciatore, Juric ha sempre lodato anche il suo essere uomo, persona, leader. Contro la Fiorentina, per esempio, nonostante l’uomo in meno non ha mollato di un centimetro. Aveva anche trovato il gol nel primo tempo, che è stato poi annullato per spinta su Milenkovic al Var.

La sua stagione

Era da tempo che Duvan Zapata, che vive per il gol, non faceva una stagione simile. In 24 partite con la maglia del Toro in Serie A, ha messo a segno 8 gol e 3 assist. Disciplina al top: 0 cartellini gialli. Come Sanabria l’anno scorso e Belotti gli anni precedenti, vuole andare in doppia cifra. Sempre in questa Serie A, per lui anche 2 partite e 1 gol con la Dea. Qui al Toro sta bene e si sente a casa, i tifosi inoltre lo adorano: i presupposti per continuare a fare bene ci sono.