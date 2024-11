Le prime partite dopo le pause nazionali non sono le migliori per il Torino, i granata hanno portato a casa un pari e una sconfitta

Giocare per la propria nazionale è il sogno di ogni bambino, ma se la guardiamo dal punto di vista degli allenatori (pur contenti, evidentemente, che la squadra sia rappresentata nelle varie selezioni) quelle gare in un calendario così fitto rischiano di penalizzare molto le squadre di club. Per i tecnici è più complicato preparare la gara del rientro, poiché quasi spesso la squadra è al completo solo un paio di giorni prima del match. In particolare i granata sono una delle squadre più penalizzate da queste pause. Questo si vede benissimo guardando i risultati della squadra. Dopo le due soste i granata di Vanoli hanno racimolato in totale un punto:il bilancio è infatti di un pareggio e di una sconfitta.

Il pareggio col Lecce

Al ritorno dalla pausa del mese di settembre la prima partita è stata contro il Lecce a Torino, gara in cui la squadra granata ha offerto una prestazione scialba e ha portato a casa un punto non pienamente meritato. Un momento in cui il Toro era appena agli inizi ma in cui si presentava alla sfida casalinga contro i giallorossi allora allenati ancora da Gotti con 7 punti. Unica nota positiva di quel pari l’aver mantenuto la porta inviolata come già era accaduto contro il Venezia prima della sosta.

Il Cagliari, un ko che brucia

La seconda pausa nazionali di questa stagione è arrivata nel week end del 13 ottobre trovando i granata in un momento complicato dopo le sconfitte contro Empoli, Lazio e Inter. Tuttavia a parte l’eliminazione contro l’Empoli in coppa le altre erano sconfitte accettabili, soprattutto quella contro l’Inter, partita in cui i granata avevano giocato in 10 per gran parte del tempo riuscendo comunque a mettere in grande difficoltà i nerazzurri a San Siro. Al ritorno dalla pausa la squadra di Vanoli ha affrontato il Cagliari in trasferta. La partita, sulla carta non impossibile e, a dirla tutta, anche influenzata da decisioni arbitrali è stata gestita molto male, soprattutto dalla difesa del Toro che non ha contenuto gli attaccanti avversari. In questo modo i granata hanno rimediato una sconfitta per 3-2.