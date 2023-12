Il Torino dopo la vittoria contro l’Empoli per 1-0 si è aggiudicato la quarta vittoria e il settimo risultato utile tra le mura casalinghe

I granata di Juric sono riusciti in questa stagione ad ottenere 4 vittorie in otto partite (di campionato, escludendo la Coppa Italia) giocate all’Olimpico Grande Torino. Delle restanti quattro partite tre sono state pareggiate dl Toro mentre una sola è stata persa.In campionato i tre pareggi sono arrivati contro il Cagliari, 0-0, contro la Roma, 1-1, e contro il Verona, 0-0. Le quattro vittorie invece sono arrivate contro il Genoa,1-0, il Sassuolo, 2-1, contro l’Atalanta, 3-0 e contro l’Empoli, 1-0.

Unico ko contro l’Inter

L’unica sconfitta in campionato patita tra le mura casalinghe dal Toro è stata contro la squadra attualmente prima in classifica: l’Inter che ha distrutto la difesa dei granata vincendo 0-3. In casa i granata stanno giocando bene e stanno ottenendo ottimi risultati, invece sono le partite in trasferta quelle in cui devono migliorare: appena 2 le vittorie lontano dall’Olimpico in questo campionato. Insomma, Juric e il Torino hanno riscoperto il fattore casalingo, dopo essere spesso stata una squadra da trasferta.

Il fattore calendario

Un fattore da considerare è il calendario. in questo girone d’andata i granata non hanno affrontato tante big in casa quante ne hanno affrontate in trasferta. All’Olimpico Grande Torino di big sono arrivate solamente Roma con cui i granata hanno pareggiato 1-1 e Inter contro cui i ragazzi di Juric hanno perso 0-3. In trasferta il club torinese ha invece affrontato Milan, Lazio e Juve Perdendo tutte e tre le partite, subendo 8 gol e facendone appena 2. Unica big ancora non affrontata dal Toro è il Napoli che arriverà all’Olimpico il 7 gennaio.