Tameze, uscito nel secondo tempo della sfida contro l’Empoli, sembra aver subito un infortunio: necessari gli esami

Vittoria da grande squadra per il Torino nel turno di sabato sera contro l’Empoli. I granata sono andati in vantaggio nel primo tempo e nella seconda frazione sono riusciti a gestire, provando ad attaccare per trovare il secondo gol ma al contempo difendendosi bene. 3 punti d’oro ai fini della classifica, considerando come tante attuali dirette concorrenti come Monza, Lazio e Roma non abbiano ottenuto nemmeno un punto. La testa ora va subito alla partita contro l’Udinese del 23 dicembre, che probabilmente Juric dovrà però affrontare senza Tameze, uno dei veri e propri tasselli che hanno permesso di realizzare 3 clean sheet consecutivi. Il camerunense è infatti uscito nel corso del secondo tempo della sfida contro l’Empoli, non nascondendo smorfie di dolore.

Esami in vista per Tameze

Tutto è nato da un’azione di 1 contro 1 tra Cancellieri e Milinkovic-Savic, quando il 61 ha provato a recuperare l’ex compagno di squadra al Verona con uno scatto. Sicuramente il mediano ha sentito qualcosa tirare, accasciandosi poi a terra per un breve lasso di tempo e chiedendo poi la sostituzione, con Djidji entrato al suo posto. Juric nel post partita aveva parlato di problemi al ginocchio evidenziati nel corso del primo tempo, ma tutto sembra ricondurre di qualcosa a livello muscolare.

Saranno quindi necessari gli esami per il camerunense, che si spera non abbia nulla di grave. Il suo rendimento fin qui, in una posizione non sua, è infatti stato dei migliori e perderlo sarebbe certamente una brutta notizia in un periodo così folto di partite. A differenza degli altri anni, infatti, la Serie A non si ferma nel periodo natalizio, e il Torino prima della fine del 2023 dovrà ancora affrontare l’Udinese e la Fiorentina al Franchi.