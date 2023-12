Sempre più in crescita Raoul Bellanova, autore dell’assist che ha portato all’1-0 firmato Zapata contro l’Empoli

È tornato subito a vincere il Toro dopo il pareggio esterno di Frosinone. È bastata una gara da grande squadra, capace di andare in vantaggio e di saper sopperire alle poche azioni offensive degli avversari, per battere l’Empoli e segnare un altro +3. I granata si sono portati ora al 9° posto in classifica, addirittura a -2 dalla Roma 7ª. Sognare in questo momento non costa nulla, soprattutto se si fa riferimento alla grande intesta di squadra che c’è in questo momento e alla forma straripante di alcuni giocatori. Tra questi, oltre agli scontati Buongiorno, Zapata & co, non può non essere citato Raoul Bellanova. L’esterno ex Inter era arrivato in estate in punta di piedi, faticando nelle prime partite stagionali e non riuscendosi ad attare al gioco di Juric. Le ultime prestazioni, invece, parlano di un vero e proprio top sulla fascia per gli standard granata, in grado di correre per 90 minuti senza quasi mai esaurire la benzina e di essere efficace tanto nelle azioni offensive quanto nelle situazioni senza palla.

Cross, corsa e grinta

Ma se negli anni passati, soprattutto all’Inter, Bellanova è stato spesso attaccato per il suo modo di correre sempre con la testa verso il basso, quest’anno l’esterno ha aggiunto una buona visione di gioco. L’ottimo sistema proposto da Juric del “da quinto a quinto”, inoltre, gli permette di presentarsi molto spesso anche all’interno dell’area di rigore avversaria, mostrandosi pericoloso agli occhi dei difensori. Basta guardare la sfida contro l’Empoli, per capire come il 19 sembrasse un vero e proprio attaccante aggiunto.

L’assist per Zapata

A questo poi, l’esterno ha anche aggiunto un assist pressoché perfetto per Zapata, che ha dovuto semplicemente insaccare il pallone di testa per fare 1-0. Una crescita incredibile quindi, quella avuta dal classe 2000, che non vuole porsi limiti. Per Juric non può che essere un problema la sua assenza contro l’Udinese, a causa della squalifica per somma di ammonizioni.