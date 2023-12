Dopo la doppietta contro l’Atalanta ieri è arrivato il gol che ha deciso la gara contro l’Empoli

Zapata segna e il Torino vince. Con il colpo di testa di ieri contro l’Empoli il colombiano è salito a 4 centri con la maglia granata, a cui ne va aggiunto uno nella prima parte di stagione quando indossava ancora la maglia dell’Atalanta. Il numero 91 è il miglior marcatore granata in questa Serie A, seguito da Radonjic a 3 gol e da Buongiorno e Sanabria a quota 2 gol: era stato subito accolto con un calore incredibile dai tifosi granata e dopo un periodo di adattamento ora li sta ripagando dell’affetto datogli con gol e prestazioni di livello.

Dopo l’addio di Belotti ai granata mancava una prima punta così

Dopo l’addio di Andrea Belotti che si è trasferito alla Roma a parametro zero ai granata era mancata una prima punta con le sue caratteristiche, certo Sanabria la scorsa stagione ha svolto un lavoro egregio segnando ben 12 reti di cui 10 nel girone di ritorno, ma Zapata in questo inizio di stagione ha dimostrato quanto sia importante avere in squadra un attaccante in grado di tenere palla e fare salire la squadra utilizzando il fisico, magari prendendo qualche fallo e poi arrivare in area per concludere l’azione scaraventando la palla in rete. Nel match contro l’Atalanta si è visto il suo incredibile apporto e l’efficacia delle sue caratteristiche nell’attacco a due punte con un trequartista a supporto.

L’intesa tra Zapata e Sanabria migliora

Zapata e Sanabria hanno caratteristiche differenti che si possono legare molto bene e con Vlasic qualche metro più in basso si possono orchestrare azioni di attacco incredibilmente efficaci. La collaborazione dei 3 giocatori offensivi ha già portato ottimi risultati, Vlasic ha segnato 1 gol e fornito 2 assist, entrambi gli assist sono stati nella partita contro l’Atalanta per Duvan Zapata, il colombiano a sua volta ha segnato 4 gol e fornito 1 assist, il numero 9 invece ha fatto 2 gol da inizio stagione.