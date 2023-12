Anche contro l’Empoli il trio Linetty-Ilic-Vlasic ha reso al meglio in mezzo al campo: adesso Ricci deve riprendersi il posto da titolare

Vittoria di carattere e sostanza, quella arrivata sabato sera contro l’Empoli. Il Toro è riuscito a portarsi in vantaggio al 25′ grazie alla quarta rete di Zapata e, da grande squadra, ha condotto la partita con un’ottima gestione, non rischiando quasi mai in difesa. Il merito, oltre che di Buongiorno e dei compagni di reparto, è stato però anche del centrocampo, che da quando è stato trasformato in una mediana a 3 eccelle pressocché in ogni partita. Juric, dopo il brutto avvio di stagione, sembra aver trovato la formula giusta: Ilic in cabina di regia, Linetty a destra e Vlasic a fare da collante tra l’attacco e il centrocampo, grazie alla sua intelligenza tattica che gli permette di percepire le varie situazioni e di adattarsi ad esse. Se consideriamo anche Tameze, che ormai può essere visto come un difensore a tutti gli effetti, si nota allora come tutti i centrocampisti abbiano trovato la quadra, tranne uno: Samuele Ricci.

Ricci deve riconquistare la titolarità

L’ex Empoli aveva iniziato in salita la stagione, accusando della fatica proveniente anche dall’impegno estivo con l’Italia Under 21. Nelle partite in cui è stato impiegato non ha mai pienamente convinto, ma Juric lo ha sempre lasciato in campo fino all’infortunio. Da lì, il tecnico croato ha riscoperto Linetty, che quando utilizzato è sempre stato uno dei migliori in campo. Il polacco è subito entrato in sintonia con Vlasic e Ilic, e i tre hanno rappresentato un vero e proprio punto di forza nelle vittorie granata sin qui. Ricci è dunque sceso nelle gerarchie dell’allenatore al punto da non esser neppure entrato contro la sua ex squadra, ma ha certamente tutte le carte in regola per recuperare lo status da titolare. La stagione è lunga, e il centrocampista avrà diverse occasioni per svoltare.