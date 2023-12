Senza Bellanova, titolarissimo ma squalificato contro l’Udinese, chance per uno degli altri due esterni

Bellanova e Vojvoda, Vojvoda e Bellanova. Da quando Juric ha cambiato sistema dando un nuovo volto alla sua squadra, l’undici granata ha cominciato ad avere le sue certezze. A partire dalle fasce: a destra il titolarissimo Bellanova, a sinistra un Vojvoda che messo alle spalle l’infortunio ha saputo approfittare del rendimento altalenante di Lazaro per soffiargli il posto. Contro l’Udinese, però, si libererà certamente una casella: l’ex Inter non ci sarà per squalifica e questo significa che si apriranno le porte per uno tra Soppy e Lazaro.

Lazaro, l’ultima da titolare col Bologna

Un’occasione più unica che rara, di quelle da sfruttare al massimo, che non si ripetono. Lazaro non gioca titolare da tre partite: l’ultima volta è stata contro il Bologna, poi nelle successive tre Juric gli ha sempre preferito Vojvoda. L’austriaco è rimasto in panchina con l’Atalanta ed è subentrato con Frosinone ed Empoli. Può giocare a destra o a sinistra, e questo gli permetterà di correre per un posto sabato con l’Udinese. Tornato in estate – e stavolta a titolo definitivo – non ha ancora reso come l’allenatore si sarebbe aspettato. Zero gol e zero assist in 14 presenze in A: un bottino troppo magro a fronte dei milioni spesi.

Soppy, cinque minuti negli ultimi due mesi

Non è l’unico però in grado di essere schierato sulle due fasce. Anche Soppy può essere indifferentemente utilizzato sulle due corsie. L’ex Atalanta non è stato fortunato dal punto di vista degli infortuni e di spazio finora ne ha avuto molto poco. Negli ultimi due mesi e mezzo ha giocato appena cinque minuti, quelli concessi da Juric sabato sera con l’Empoli: l’ultima apparizione risaliva al 2 ottobre, che poi è stata l’unica volta in cui è stato schierato da titolare.