Il camerunense era uscito malconcio dalla gara contro l’Empoli, ma si è allenato con i compagni: è a disposizione per l’Udinese

Il Torino è tornato ad allenarsi dopo la vittoria casalinga sull’Empoli. Gli uomini di Juric hanno trovato tre punti fondamentali contro gli uomini di Aurelio Andreazzoli, grazie alla rete di un ritrovato Duvan Zapata. Una rete che ha permesso ai granata di balzare al nono posto in classifica, a quota 23 punti, e di restare attaccati al treno che porta all’Europa. La Fiorentina, che occupa il primo posto utile alla qualificazione alle coppe, si trova infatti a sole quattro lunghezze. Ora per il Toro c’è un’altra grande occasione per continuare a macinare punti e a inseguire il sogno europeo: al grande Torino arriverà infatti l’Udinese di Cioffi, in quella che sarà la 17ª giornata di Serie A. In quest’ottica arrivano buone notizie per Juric: Adrien Tameze, infatti, si è allenato in gruppo dopo gli acciacchi dell’ultima gara.

Le condizioni di Tameze

Allarme rientrato per Adrien Tameze. Il centrocampista, nel corso della ripresa, era stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un piccolo fastidio muscolare. Al suo posto era infatti entrato Djidji, che si era posizionato al fianco di Rodriguez e Buongiorno. Ma le condizioni di Tameze, a circa 48 ore dalla sfida contro l’Empoli, sembrano essere rassicuranti. L’ex Verona, nell’ultima seduta andata in scena al Filadelfia, si è infatti allenato in gruppo e sarà regolarmente a disposizione di Ivan Juric per la prossima gara contro l’Udinese. Il croato potrà dunque contare su un reparto al completo. Non ci sarà invece Raoul Bellanova, che ha rimediato un cartellino giallo contro i toscani: era diffidato e salterà la gara contro i bianconeri.