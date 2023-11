Quello di Bologna è stato un Torino in grado di non incidere: anche Tameze questa volta in difesa non ha fatto bene

Contro il Bologna di Thiago Motta il Torino è caduto in trasferta. I granata sono stati bocciati e anche Adrien Tameze ha “tradito” in difesa. Il numero 61 è stato schierato in difesa, con al suo fianco i soliti Buongiorno e Rodriguez. Zima e Djidji sono rimasti in panchina e Sazonov era out. Inoltre, Linetty aveva recuperato quindi non c’era bisogno di lui in mezzo al campo. Ecco quindi che Juric, soddisfatto delle sue ultime prestazioni in quel ruolo, decide di fargli fare di nuovo il braccetto destro di difesa. Questa volta però non ha fatto bene: prestazione non sufficiente per lui. Saelemaekers gli crea molti problemi nella sua zona di campo, andandogli via molte volte. Al 70′ poi viene sostituito, lasciando spazio a Vojvoda.

La sua stagione

Per lui in totale, finora, 13 presenze tra campionato e Coppa Italia. 3 cartellini gialli e 2 assist, tutti e due nella stessa partita contro il Sassuolo. Arrivato a Pinzolo a metà ritiro, ci ha messo un po’ per mettersi in forma ed entrare nei meccanismi del Toro, ma adesso è fondamentale. Vista la sua grande duttilità, spesso e volentieri Juric gli sta facendo fare il difensore. In mezzo al campo però, può dare maggiore sostanza, essendo un incontrista. Il Torino lo ha pagato 2,8 milioni di euro dall’Hellas Verona in estate.

La situazione in difesa

A partire dalla prossima gara, in casa contro l’Atalanta, la situazione in difesa tornerà alla normalità. A parte Schuurs, che ha finito la stagione, Djidji tornerà a completa disposizione. Anche Sazonov ci sarà, con una mascherina al naso protettiva. Quindi al fianco di Buongiorno e Rodriguez, Juric può scegliere tra Zima, Sazonov e Djidji. Tameze e Vojvoda, non dovrebbero più essere impiegati in difesa. Mai dire mai però: Tameze in difesa, a parte l’ultima partita, ha fatto bene e Juric potrebbe scegliere ancora lui.