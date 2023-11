Samuele Ricci verso il ritorno in campo: al Torino di Ivan Juric servono anche la sua qualità e la sua tecnica

Quello di quest’anno è un Torino che segna ancora meno delle passate stagioni. Era dal 2014/2015 che non si segnava così poco. Manca spesso qualità nell’ultimo passaggio. Lasciata alle spalle la sconfitta di Bologna, lunedì prossimo al Grande Torino arriva l’Atalanta. Contro la squadra di Gasperini, dovrebbe tornare a disposizione Samuele Ricci. Il Toro ha bisogno delle sue qualità e lui ha bisogno di tornare sui suoi livelli. Il numero 28 ha lavorato bene durante la sosta, per tornare al massimo e ha accelerato i tempi di recupero. Il giocatore si era fatto male dopo soli 9 minuti, nella partita contro il Sassuolo. Costretto a lasciare il campo, gli esiti degli esami non erano positivi: lesione del bicipite femorale della coscia destra. Il rientro in campo era previsto per le partite contro Frosinone o Empoli. Juric invece ha detto: “Ricci sta lavorando bene, tornerà la prossima settimana”. Il giocatore ha bruciato le tappe del suo recupero.

Il centrocampo del Toro

Ricci diventa fondamentale nel nuovo 3-5-2 di Juric. In fase offensiva, con Vlasic in campo, il modulo diventa un 3-4-1-2. Al momento stanno giocando Ilic e Linetty in mezzo al campo, con Tameze in difesa. Con il rientro di Ricci però, ci saranno 6 giocatori per 3 posti: Ricci, Ilic, Tameze, Linetty, Gineitis e Vlasic. Il classe 2001, con le sue doti da palleggiatore, non faticherà a trovare spazio. Non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori, ma lui è uno che lavora sodo e non molla mai. Tornerà a brillare come prima.

La stagione

Ricci è stato, per tutta l’estate, al centro di voci di mercato. La Lazio lo voleva, ma il ragazzo è rimasto al Toro. Per lui quest’anno finora, tra campionato e Coppa Italia, 11 presenze. 2 assist e 1 cartellino giallo rimediato. Il ragazzo, originario di Pontedera e cresciuto nell’Empoli, vale già 20 milioni di euro. Il Toro nel 2022 lo aveva pagato 8,5 milioni e ne valeva 12. Juric lo sta rendendo un centrocampista completo, ma gli manca la continuità.