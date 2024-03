Nonostante l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi Buongiorno è il giocatore che ha intercettato più palloni in Serie A

Alessandro Buongiorno continua a stupire. La colonna portante della difesa del Toro, nonostante un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane, è al comando di una speciale classifica statistica. Il numero 4 è infatti primo per palloni intercettati in Serie A: ben 51. Un dato che fa riflettere soprattutto se si pensa alle gare saltate dal roccioso difensore granata, che sono ben 8. Ma che non fa altro che mettere in risalto lo strapotere e il tempismo di un giocatore che nel corso del tempo è stato protagonista di una crescita esponenziale.

Buongiorno davanti Dijmsiti e Scalvini

Con 51 palloni intercettati Buongiorno si piazza davanti a Berat Djimsiti, che con l’Atalanta ne ha intercettati 47. Segue un altro giocatore di Gian Piero Gasperini, Giorgio Scalvini, a quota 46. Entrambi hanno giocato decisamente di più del difensore granata, rispettivamente 27 e 26 partite contro le 21 di Buongiorno. Completano la top 5 Badelj con 43, seguito da Calafiori a 42. Al sesto posto Ramadani con 40, mentre Grassi, Tameze e Dossena condividono il settimo posto con 38 palloni intercettati. Chiude la top 10 Pongracic del Lecce, a quota 36. Ora che Buongiorno è tornato a disposizione di Juric il dato è destinato sicuramente a salire: intanto Djimsiti e Scalvini inseguono, ma dovranno lavorare sodo.

La classifica completa

Ecco la classifica:

Alessandro Buongiorno – 51 palloni intercettati in 21 presenze Berati Djimsiti – 47 palloni intercettati in 27 presenze Giorgio Scalvini – 46 palloni intercettati in 26 presenze Milan Badelj – 43 palloni intercettati in 25 presenze Riccardo Calafiori – 42 palloni intercettati in 24 presenze Ylber Ramadani – 40 palloni intercettati in 27 presenze Adrien Tameze – 38 palloni intercettati in 21 presenze Alberto Grassi – 38 palloni intercettati in 23 presenze Alberto Dossena – 38 palloni intercettati in 29 presenze Marin Pongracic – 36 palloni intercettati in 27 presenze