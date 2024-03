Ci sono state finora tre soste dedicate alle Nazionali: il Toro dopo la pausa ha raccolto solo 3 punti in stagione, con 1 vittoria

Prima della 30^ giornata, c’è la pausa dedicata alle Nazionali. Non tanto per i risultati, ma quanto per le prestazioni, la pausa arriva in momento in cui il Toro sta facendo bene. In generale, in questa stagione, la pausa solo 1 volta non ha inciso sul Torino. Con quella di adesso è la quarta volta che la Serie A si ferma per le Nazionali. La prima pausa è arrivata a settembre. Dopo Torino-Genoa 1-0 del 3 settembre, il Toro era tornato in campo il 18 settembre. In quell’occasione, Salernitana-Torino finì 0-3 con il gol di Buongiorno e la doppietta di Radonjic. Tre punti quindi dopo la sosta. Ma dopo le altre due?

Due sonore sconfitte

La seconda pausa è stata a ottobre, dopo il derby perso malamente per 0-2. Il 21 ottobre il Toro è stato battuto 3-0 in casa dall’Inter. Schuurs uscì nel corso del primo tempo, dopo un terribile infortunio. Decisive furono le reti di Thuram, Acerbi e Calhanoglu. La terza sosta infine, è stata a novembre, dopo Monza-Torino 1-1. Bologna-Torino 2-0. I granata giocano bene nel primo tempo, ma poi crollano nel secondo sotto i colpi di Fabbian e Zirkzee. In quella partita (oltre a quella in Coppa Italia contro il Frosinone) aveva giocato Gemello in porta. 0 punti in 2 partite dopo queste soste.

Le parole di Juric

Juric, prima di Udinese-Torino, è stato perentorio in conferenza stampa. L’allenatore croato ha detto: “La squadra si sta esprimendo bene e quando si esprime bene speri che continui a farlo. La sosta non arriva nel momento giusto”. La prossima partita, in casa contro il Monza, è molto importante. Si tratta di uno scontro diretto a metà classifica, ma con vista sull’Europa. Dopo ci saranno Empoli, Juventus e Frosinone: si entra nella fase decisiva per il futuro del Torino.