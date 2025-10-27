Il classe 2007 Alessio Cacciamani segna, con la maglia della Juve Stabia, la prima rete in carriera tra i professionisti

Una domenica da incorniciare per Alessio Cacciamani, il diciottenne di proprietà del Torino mandato in prestito alla Juve Stabia per trovare minuti e continuità. Contro il Padova, il classe 2007 ha realizzato la rete del momentaneo 1-1 in un match che si è chiuso in parità, 2-2.

L’ex Primavera, che Vanoli aveva fatto esordire in Serie A, credendo molto nel giocatore, e che Baroni aveva portato in ritiro – e c’è da dire che nelle esercitazioni tattiche col 4-2-3-1 da trequartista sinistro Cacciamani aveva ben figurato – sta trovando spazio in B e il gol è solo il coronamento di un percorso che lo ha visto adattarsi al meglio alla nuova realtà.

Cacciamani è blindato fino al 2029

Prima del prestito, il 13 agosto scorso, il Torino ha prolungato fino al 2029 il contratto che lega il giocatore al club. Nella scorsa stagione, Cacciamani ha raggiunto soddisfazioni personali e di squadra. Con il Toro l’esordio, con l’Under 18 uno scudetto sul quale c’è anche il suo contributo. Ora la Juve Stabia per dimostrare la propria voglia di crescere prima di rientrare alla base.