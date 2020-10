Torino-Cagliari 2020/2021, biglietti e informazioni utili

I biglietti per Torino-Cagliari, sfida valida per la 4^ giornata di Serie A, in programma per domenica 18 ottobre alle ore 15: prezzi e informazioni

Per Torino-Cagliari si potrà finalmente tornare al Grande Torino. Dopo la precedente sfida casalinga contro l’Atalanta, dove gli ingressi all’Olimpico sono stati consentito su invito della società, il Torino Fc tramite il proprio sito ufficiale ha comunicato la messa in vendita dei tagliandi per il match contro il Cagliari in programma domenica 18 ottobre alle ore 15. In particolare, come si legge dal comunicato, il limite massimo sarà di 1000 spettatori.

Modalità di vendita è prezzi dei biglietti

I tagliandi per la gara in questione potranno essere acquistati esclusivamente online tramite il circuito Vivaticket: dalle ore 10 di domani, mercoledì 14 ottobre, e fino alle ore 24 di mercoledì 15 ottobre con una prelazione riservata esclusivamente ai possessori dell’abbonamento 2019/2020. Inoltre, rende noto il Torino, proprio per garantire a tutti gli abbonati della scorsa stagione la giusta rotazione, in occasione della successiva sfida casalinga contro il Lecce valida per la Coppa Italia, sarà inibito il diritto di prelazione a coloro che avranno acquistato il tagliando per Torino-Cagliari.

Dalle ore 10 di venerdì 16 ottobre, invece, partirà la vendita libera dei biglietti ancora disponibili (si ricorda che i posti a disposizione saranno 1000 come da ordinanza Regionale del 19 settembre 2020) sempre tramite circuito Vivaticket. La società conferma che sarà possibile utilizzare come metodo di pagamento il voucher relativo alla scorsa stagione inserendo semplicemente il codice richiesto. Al momento dell’acquisto verrà inviato per e-mail non solo il biglietto ma anche l’Autocertificazione da stampare e consegnare al momento dell’ingresso allo stadio Grande Torino. Infine, il Torino FC ricorda che sarà obbligatorio indossare la mascherina anche durante il match, occupare soltanto il posto indicato sul biglietto e rispettare il distanziamento di almeno 1 metro tra una persona e l’altra al fine di evitare assembramenti. Di seguito i prezzi dei biglietti:

40 euro in Tribuna Granata (20 euro per gli Under 16)

80 euro nelle Poltroncine Granata (40 euro per gli Under 16)

150 euro in Tribuna Grande Torino (75 euro per gli Under 16)

250 euro in Sky Box (125 euro per gli Under 16)