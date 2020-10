Toro, tre sconfitte nelle prime tre non si vedono dal 2002/2003, per il Cagliari una vittoria nelle ultime 13

I numeri di Torino-Cagliari / Nel 2020 i granata sono la squadra che ha incassato più reti mentre i rossoblù quella che ne ha segnate di meno

Dopo la pausa per le nazionali è ora di tornare in campo con le sfide valide per il 4° turno di Serie A e per il Torino l’avversario di giornata sarà il Cagliari. Saltata la trasferta contro il Genoa per questioni legate al Covid, i granata torneranno così sul terreno del Grande Torino dove, davanti al loro pubblico, cercheranno di agguantare i primi punti stagionali. Fin ora, infatti, la cura Giampaolo non ha ancora dato gli effetti sperati e dopo il ko contro la Fiorentina all’esordio e la pesante sconfitta (4-2) contro l’Atalanta Belotti e compagni devono cambiare rotta e in fretta. Anche al Cagliari, d’altro canto, non va molto meglio. Se si esclude il punticino guadagnato contro il Sassuolo, infatti, i sardi sono poi incappati nella doppia sconfitta contro Lazio e Atalanta incassando ben 8 reti totali e segnandone appena tre. Numeri simili a quelli dei granata che ne hanno siglate soltanto 2 e incassate 5 con però una partita in meno all’attivo.

Torino, le statistiche contro il Cagliari

Se si guardano ai numeri e alle statistiche, il Torino è rimasto imbattuto in ben 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro il Cagliari perdendo proprio la più recente, quella in trasferta in terra sarda dello scorso campionato (4-2). In casa, tuttavia, i granata non perdono contro i rossoblù da ben 6 gare con all’attivo un totale di tre vittorie e tre pareggi. Dopo aver pareggiato gli ultimi due incontri in ordine di tempo, inoltre, il Cagliari potrebbe infilare il 3° pari consecutivo, cosa che non è mai successa in casa del Toro in Serie A.

Senza considerare la sfida rimandata contro il Genoa, il Torino ha perso entrambe le sfide disputate in questo campionato: i granata non incappano in tre sconfitte consecutive nelle prime tre partite di campionato dal 2002/2003 (unico precedente), stagione terminata poi con la retrocessione in Serie B. Infine, la squadra di Giampaolo, proprio insieme alla formazione sarda, è la squadra che ha giocato in media meno palloni nell’area avversaria in questo inizio di campionato.

Cagliari, i numeri dei rossoblù

Per quanto riguarda il Cagliari, i sardi hanno vinto una sola delle ultime 13 partite di campionato: si tratta del 2-0 inflitto alla Juventus lo scorso 29 luglio. In questo frangente, inoltre, in ben 7 occasioni non sono riusciti a trovare la via del gol.

Restando in tema gol e considerando anche le sfide del campionato appena iniziato, il Cagliari è la formazione che ha segnato meno gol in Serie A nel corso del 2020 con 20 reti all’attivo. Nello stesso periodo, d’altro canto, il Torino è la squadra che ne ha subiti di più (47). Infine, la formazione sarda è quella che ha effettuato più recuperi offensivi nella stagione 2020/21 anche se solo in due di queste occasioni è riuscita ad arrivare alla conclusione.

Le statistiche dei singoli

Per chiudere il capitolo statistiche, interessanti sono anche quelle relative ai singoli. Partiamo da Eusebio Di Francesco. Il tecnico potrebbe infatti diventare il primo allenatore del Cagliari a non vincere nessuna delle prime 4 gare alla guida dei sardi in Serie A a partire da Zeman nella stagione 2014/2015. Restando in casa Cagliari, c’è poi da citare Joao Pedro che ad una sola rete dal raggiungere il terzo posto nella classifica dei migliori marcatori dei sardi in Serie A. Posto occupato da David Suazo (44).

In casa Toro, invece, gli occhi saranno puntati su Simone Zazza che in Serie A trova proprio nel Cagliari la sua vittima prediletta. L’attaccante ha infatti trovato il gol in entrambe le ultime due Gare contro i rossoblu disputate al Grande Torino. Due reti che concorrono a completare un bottino di ben 5 gol: almeno tre in più rispetto a quelli siglati contro qualunque altra squadra.