Torino-Cagliari, dove vederla in tv e streaming

Torino-Cagliari, in programma per domenica 18 ottobre alle ore 15 sarà trasmessa in diretta su Sky, con lo streaming su Sky Go e Now TV

Tutto pronto o quasi per Torino-Cagliari, gara valida per la 4^ giornata di Serie A, in programma per domenica 18 ottobre alle ore 15.00. giampaolo ed i suoi torneranno in campo dopo due settimane di stop, con il Casteddu reduce invece da una sconfitta per 5-2 subita contro l’Atalanta. Il match verrà trasmesso in esclusiva da Sky, su Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, mentre sul digitale terrestre canali 473 e 483) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Sarà possibile assitere anche alla diretta attraverso i servizi streaming di Sky Go e Now TV.

La Serie A su Sky e Dazn

Sette partite su dieci di ogni turno di campionato vanno in onda su Sky, le restanti tre sono invece quelle che secondo l’accordo per il triennio 2018-2021 sono appannaggio di Dazn, il servizio streaming che ormai da due stagioni trasmette una parte delle gare della massima serie dopo essersele aggiudicate.