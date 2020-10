Torino, un altro calciatore positivo al Covid! E Giampaolo rivede la formazione - Toro.it

Un altro calciatore del Torino è risultato positivo al Covid-19, era tra i convocati per la partita di questo pomeriggio contro il Cagliari

Un nuovo caso di positività al Covid-19 al Torino, a poche ore dalla partita contro il Cagliari. Dall’ultimo giro di tamponi effettuato, dopo che nella giornata di ieri si era scoperto che un calciatore e due componenti dello staff avevano contratto il Coronavirus, è emerso che un altro giocatore è positivo. Il calciatore in questione si trova ora in isolamento, ma era tra i convocati per la partita contro la formazione sarda: all’ultimo momento Marco Giampaolo è quindi costretto a rivedere i propri piani per la gara.

Torino, un calciatore positivo al Coronavirus: il comunicato

Questo il comunicato del Torino: “Il Torino Football Club comunica che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, completamente asintomatico, è già stato messo in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli sanitari. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita”.