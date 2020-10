Torino: tre sconfitte all’esordio, non capitava dal 2002/2003. Allora fu retrocessione

Contro il Cagliari il Torino illude con Belotti, poi perde ancora: è la terza sconfitta consecutiva come nel 2002/2003 quando fu retrocessione

Contro il Cagliari arriva la terza sconfitta consecutiva nelle tre gare disputate dal Torino in questo inizio di campionato. Una 2-3 finale che arriva dopo l’illusione regalata da Belotti al 4′ minuto del primo tempo quando il rigore conquistato da Lukic e trasformato proprio dal Gallo metteva la partita in favore dei padroni di casa. Poi il buio, i troppi errori difensivi e le troppe occasioni sprecate ribaltano la situazione e ad approfittarne è un Cagliari corsaro che strappa la sua prima vittoria stagionale. Dopo Fiorentine e Atalanta, dunque, il Torino resta a secco per la terza volta consecutiva: tre gare stagionali e 0 punti. Non capitava dalla stagione 2002/2003 e in quell’occasione fu retrocessione.

Stagione 2002/03, Toro ultimo in classifica

L’inizio di stagione, dunque, assomiglia sempre di più all’annata nera del 2002/2003, quella chiusa con la marcia dei 50mila, quella dell’Orgoglio Granata. Il Torino di Camolese inizia con il rinvio della sfida contro il Bologna e poi perde consecutivamente contro Inter, Lazio e Modena. Quattro sfide, tre sconfitte e un rinvio esattamente come quest’anno. Ma le coincidenze non finiscono qui: in occasione del match casalingo perso contro la Lazio, infatti, a siglare la rete decisiva per i biancocelesti fu anche quella volta Simeone… padre.

Cominciano a diventare davvero troppi, dunque, i punti in comune con una delle peggiori stagione vissute dal Toro negli ultimi anni. Quel campionato, i granata lo chiusero ultimi in classifica, a quota 21 punti, retrocedendo in Serie B dopo addirittura tre esoneri in panchina. Dopo Camolese, infatti, arrivarono Zaccarelli (un turno soltanto), Ulivieri e nuovamente Zaccarelli che si dimise lasciando a Giacomo Ferri il difficile compito di arrivare a fine stagione. La Serie B fu verdetto finale.