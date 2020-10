Contestazione shock: striscione contro Cairo con sopra la testa di un maiale - Toro.it

Davanti alla redazione del quotidiano La Stampa è stato posto uno striscione contro Cairo sopra il quale è stata appoggiata la testa di un maiale

Uno striscione con scritto “Porco vendi!” appoggiato a terra e sopra una testa di un maiale, con a fianco la scritta “Cairo”: è l’ultimo atto di una contestazione al presidente del Torino che si sta facendo sempre più dura quanto la notte scorsa. Lo striscione con annessa testa dell’animale decapitato è stato posato nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 ottobre di fronte all’ingresso della redazione de La Stampa. Il fatto, sul quale sta ora indagando la Digos, riporta alla mente quanto accaduto nel 2010, quando davanti al portone della sede, in via dell’Arcivescovado, era stato posto uno striscione simile sempre nei confronti di Cairo e, anche in quel caso, era stata posata sopra un’altra testa di un maiale.

Torino: Cairo, la contestazione continua da mesi

La contestazione contro Cairo, da parte di una tifoseria sempre più delusa e arrabbiata, sta proseguendo da diversi mesi: tra striscioni in cui il presidente viene invitato a vendere la società appesi in vari luoghi della città, sit-in di protesta e manifestazioni varie, i tifosi del Torino da tempo stanno facendo sentire la propria voce ed esprimendo il proprio disappunto nei confronti dell’operato del presidente.