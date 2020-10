Lukic fa cambiare idea a Giampaolo: lo vedeva solo mezzala, ora sarà trequartista

Contro il Cagliari, Lukic è stato schierato da titolare come trequartista. Giampaolo l’ha infatti scelto come alternativa a Verdi

Un Toro ancora a caccia di un’identità definitiva quello di Giampaolo. Il tecnico sta infatti testando continue alternative per trovare l’assetto ideale in base ai giocatori che ha a disposizione. Tra le ultime novità proposte c’è stato l’inserimento di Lukic come trequartista titolare contro il Cagliari. Considerato solitamente come una mezzala, il centrocampista serbo è stato invece riadattato, trasformandosi in un’alternativa valida ai compagni di reparto. L’integralismo tattico di Giampaolo è quindi stato scalzato.

Cambio radicale per Giampaolo sul centrocampista serbo

La visione di gioco del tecnico è mutata nel tempo. Se infatti al suo arrivo considerava Lukic come una mezzala pura (così aveva spiegato in una conferenza stampa) , ora lo ha invece rivalutato e potrebbe impiegarlo spesso come trequartista. Questo ruolo, tra i più importanti per un gioco come quello che Giampaolo vuole far applicare al Torino, ha una sola alternativa. Resta infatti solamente Verdi dopo l’addio di Berenguer, approdato all’Athletic Bilbao e con Gojak che verrà schierato come mezzala.

Toro, Lukic conquista la fiducia del tecnico

É un‘ottima occasione quindi per il numero 7 granata, che può tornare in alto nelle gerarchie. Nella sua nuova posizione avrebbe convinto il tecnico ex Milan, che nel post partita ha infatti affermato: “Lukic? Ha fatto una gran partita secondo me, soprattutto visto che era la prima volta.“. Queste le parole di Giampaolo, che esternano stima e fiducia nei confronti del centrocampista granata classe ’96, ormai al Toro da qualche anno. Subentrato sia contro la Fiorentina che con l’Atalanta, Lukic può ora farsi largo nelle fila granata.