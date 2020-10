Zaza sempre protagonista di Toro-Cagliari: domani cerca il tris

Il Cagliari è la vittima ideale del numero 11 del Toro, a segno in entrambe le ultime due sfide dove è sceso in campo contro i rossoblu

Continua la caccia ai tre punti per il Toro di Giampaolo, che ha approfittato delle due settimane di stop per rimettersi in sesto e proseguire l’integrazione dei nuovi arrivati. La prossima della lista è il Cagliari di Di Francesco, che vanta già un punto stagionale. Il Toro, ancora a zero, può però fare leva su un’arma in più per battere i rivali rossoblù, da ricercare tra le conferme. Il Casteddu è infatti la vittima preferita di Simone Zaza, che è andato a segno nelle ulime due sfide dove ha presenziato.

Zaza ispirato nelle sue ultime due sfide contro il Cagliari

Assente nell’ultima sfida contro i rossoblu per un infortunio, ha però purgato Cragno sia nella partita di ritorno nella stagione 2018-2019, con un gol al 52′ su assist di Izzo, che in quella del 27 ottobre 2019, dove è stato poi espulso con un rosso diretto. La sua rete è valsa al Toro un pareggio prezioso, che ha intervallato 3 sconfitte. In entrambi i casi, si è trattato di una sfida giocata in casa dal Toro, fattore che si replicherà anche in questa occasione. Il numero 11 del Toro è in cerca di riscatto dopo due giornate poco positive e potrebbe averlo dando continuità a questa sua propensione.

La concorrenza mette in dubbio il numero 11 granata

Nonostante i buoni propostivi, resta però viva la concorrenza per l’ex Sassuolo. L’arrivo di Bonazzoli potrebbe infatti minare il suo posto da titolare a fianco del Gallo, conquistato dopo diverso tempo. Nel finale della scorsa stagione, dove era stato soprannominato il “talismano di Longo”, Zaza era riuscito a risollevarsi. Ora però con il cambio in panchina potrebbe non essere più il favorito. C’è un dualismo a cui far fronte, che potrebbe trasformarsi dotandosi di unicità in caso di maggiore spicco da parte di uno dei due giocatori in questione.