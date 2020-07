Torino, nell’era Cairo una sola vittoria nel derby: il confronto con il passato

Sabato 4 luglio tornerà il derby tra Juventus e Torino: negli ultimi anni, con Cairo alla guida del club, i granata hanno perso 17 volte su 21 incontri

Una vittoria in quindici anni. E’ il magro bilancio che il Torino ha fatto registrare nei derby contro la Juventus da quando Urbano Cairo è il presidente del club. Specifichiamo: i granata hanno trovato il successo in un’occasione, pareggiato in tre e perso nelle restanti quindici o diciassette, se si vogliono considerare anche le due sfide di Coppa Italia andate in scena dalla stagione 2006/07 ad oggi. L’unico sorriso, dunque, risale al 26 aprile 2015, quando Darmian e Quagliarella rimontarono il gol di Pirlo centrando un risultato sconosciuto da vent’anni.

Il confronto con le altre di Serie A

Non il miglior storico, insomma, per accompagnare la squadra di Longo all’appuntamento di sabato 4 luglio 2020: alle 17.15 prenderà il via il derby della Mole numero 200, considerando tutti gli impegni ufficiali.

Invertire la rotta sarà dura, considerando i valori in campo e la distanza in classifica. Ma il Torino dovrà provarci se non altro per frenare un’emorragia apparentemente inarrestabile. Basti pensare che i granata, negli ultimi quindici anni, sono diventati tra le vittime preferite dei bianconeri, che quando vedono i concittadini vincono 8 volte su 10.

Con numeri simili, dal 2006 al 2020, ci sono Bologna e Atalanta (per entrambe una sola vittoria), ma gli esempi più virtuosi non mancano: l’Udinese ha vinto cinque e pareggiato tre degli ultimi 26 incroci, il Genoa ha quattro successi e sei pari nel filotto delle ultime 29, la Fiorentina 9 pari e 4 vittorie su 30 partite, la Sampdoria conta cinque successi e 7 segni x in 23 sfide. Quattro squadre attualmente non lontane dal Toro ma che hanno fatto meglio contro la Juventus.

Prima di Cairo: i numeri di Torino-Juventus pre-2006

E prima di Cairo? Domanda lecita. Con l’imprenditore alessandrino in sella, il Toro ha perso il 79% dei derby in Serie A. Andando invece a vedere i dati disponibili dal 1906 al 2006 si evince come, su 130 partite, i granata ne abbiano perse 56, ovvero il 43%. Se nelle ultime stagioni pareggi e vittorie sono arrivati, in media, solo due volte ogni dieci partite, prima del 2006 il Toro non perdeva nel 57% dei casi.

Urbano Cairo