Torino, la Juve è distante 41 punti: i granata tornano ai livelli del 2013

Torino e Juventus sono agli opposti di un crepaccio profondo 41 punti. I bianconeri in testa alla Serie A con 72, i granata tredicesimi con 31. La differenza incisa nella classifica è quella scritta in grassetto, poco sopra. E ben racconta, soprattutto, la traiettoria della fallimentare stagione dei granata, che arrivano alla soglia del derby di sabato 4 luglio (ore 17.15) con il brutto pensiero della retrocessione mitigato solo grazie ai demeriti altrui. Lecce e Genoa viaggiano a ritmi da moviola e così il Toro guadagna tempo e giornate, tenendo distante – ma non troppo – la zona calda.

Il precedente dell’aprile 2013: il Toro era neopromosso

Quel 41, però, dice anche di più. Una distanza così ampia, sotto la Mole, non si vedeva da sette anni. Era l’aprile 2013, 34^ giornata (ora siamo alla soglia della 30^): i granata neopromossi di Ventura arrivavano al derby con 36 punti in saccoccia, i bianconeri ne avevano 77 e guardavano tutti dall’altro.

Anche qui, il conto è presto fatto: e pareggia quello odierno. C’erano 41 punti di distanza in classifica anche allora, nonostante le molte differenze qualitative tra la rosa di oggi e quella che vedeva Meggiorini, Barreto e Jonathas giocarsi una maglia al fianco di Bianchi, in attacco.

Un dato da tenere in conto e su cui riflettere. Perché il derby, soprattutto quest’anno, non è una partita a sé: è ben calata in un’annata disastrosa per il Torino, che ora può acuirne o ammortizzarne l’impatto sportivo, nel prestigio e nel rapporto con i tifosi.

