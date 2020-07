Il momento di Millico: la condizione migliora, ora avrà più spazio

Vincenzo Millco è in costante miglioramento. Longo potrebbe perciò sfruttarlo nei prossimi match, anche in ottica turn over

Il Torino sta cominciando a patire le sfide ravvicinate che, unite al caldo, non aiutano a rendere al meglio. Contro la Lazio, è infatti arrivato il contraccolpo: la stanchezza ha limitato la prestazione, sfavorita ulteriormente dai limiti della rosa. La squadra di Longo può però fare affidamento sul barlume di speranza targato Vincenzo Millico. La giovane ala, frutto del settore giovanile del Toro, sta giorno dopo giorno migliorando la propria condizione fisica, dopo che spesso nelle scorse settimane aveva dovuto svolgere allenamenti personalizzati.

Longo e le parole di fiducia verso l’ala del Toro

Longo ha infatti sottolineato i miglioramenti visti nei minuti collezionati da millico contro il Cagliari e la Lazio. “Ci sarà spazio per tutti, giovani compresi. Abbiamo dato spazio a Vincenzo. Ha grande qualità a livello tecnico. Deve però essere disponibile anche nella fase di non possesso. Arrivava dal lockdown con una condizione fisica peggiore degli altri, ma ora lo stiamo recuperando” ha dichiarato il tecnico dopo la partita contro la Lazio. Parole che fanno presagire un aumento del minutaggio nei prossimi match, magari partendo già dal derby.

Toro, tecnica e grinta da parte di Millico

Con la forma fisica che migliora e la voglia di mettersi in gioco, questo finale di stagione potrebbe essere l’occasione giusta per Millico per mostrare finalmente il proprio talento anche in serie A. Sarà importante per il Toro gestire le energie avendo da affrontare le partite in tempi strettissimi, e l’attaccante classe 2000 potrebbe essere la soluzione ideale a cui ricorrere in ottica turn over.

Vincenzo Millico e Marco Parolo in Torino-Lazio 1-2, serie A 2019/2020