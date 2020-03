Torino, come cambia il calendario: derby sotto Pasqua - Toro.it

A causa dell’emergenza Coronavirus, cambia il calendario di Serie A: per il Torino tre partite delicate in una settimana, poi Lazio e Juventus

Ricalcolare tabelle di lavoro, riprogrammare settimane di studio sull’avversaria e tenere in debita considerazione le accortezze per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: il Torino, come le altre squadre di Serie A, si è trovato a fare i conti con gli eccezionali cambiamenti dovuti alla situazione epidemiologica che sta attraversando l’Italia e il mondo intero. In primis il nuovo calendario, stabilito ufficialmente per ciò che riguarda le partite che si giocheranno da qui alla sosta per le nazionali del 29 marzo (tutte a porte chiuse) ma già ipotizzabile nel suo sviluppo successivo. Tutto traslerà di una settimana, con l’aggiunta del turno infrasettimanale del 13 maggio.

Toro, il calendario completo fino alla fine della Serie A

Il Toro di Longo tornerà in campo il 14 marzo alle 20.45 contro l’Udinese, poi se la vedrà contro il Parma quattro giorni dopo (ore 18.30) e sarà a Cagliari il 22 marzo alle 15. Con orari e restrizioni ancora tutte da definire – vista l’ordinanza in vigore dovrebbe decadere l’obbligo delle porte chiuse dopo il 3 aprile – il campionato riprenderà poi tra il 4 e il 5 aprile: i granata sfideranno la Lazio. E la settimana successiva, nel turno di Pasqua, dovranno affrontare il derby contro la Juventus allo Stadium. E così via. Di seguito il calendario completo.

27^ giornata: Torino-Udinese (sab. 14/3 h. 20.45)

25^ giornata (R): Torino-Parma (mer. 18/3 h. 18.30)

28^ giornata: Cagliari-Torino (dom. 22/3 h. 15)

29^ giornata: Torino-Lazio (5/4)

30^ giornata: Juventus-Torino (11/4)

31^ giornata: Torino-Brescia (19/4)

32^ giornata: Inter-Torino (22/4)

33^ giornata: Torino-Genoa (26/4)

34^ giornata: Fiorentina-Torino (3/5)

35^ giornata: Torino-Verona (10/5)

36^ giornata: Spal-Torino (13/5)

37^ giornata: Torino-Roma (17/5)

38^ giornata: Bologna-Torino (24/5)

NOTA: Dalla 29^ giornata in poi date e orari sono indicativi, dal momento che la Lega di Serie A non ha ancora disposto anticipi e posticipi.