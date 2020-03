Toro, quanto ti costano le porte chiuse? Rimborsi e incassi mancati: l’analisi

I dati raccolti da Calcio e Finanza: il Torino vede sfumare circa 600mila euro per le gare a porte chiuse. E poi c’è la questione rimborsi…

L’impatto dell’emergenza Coronavirus è economico, oltreché sanitario. E il mondo del pallone non fa eccezione. La Serie A giocherà a porte chiuse fino al 3 aprile (almeno). Così tutti i club, Torino compreso, si ritrovano a fare i conti con rimborsi e mancati introiti, che avranno un impatto più o meno considerevole sui bilanci. Calcio e Finanza ha tracciato un’analisi esaustiva di quanto ciascuna società vedrà sfumare di qui alle prossime settimane. A partire dal totale: il mercato pallonaro non incasserà circa 30 milioni di euro a causa dei provvedimenti contenitivi dell’epidemia da Covid-19. E i granata, invece, poco meno di 600mila euro.

Toro e Serie A, i mancati incassi: tutte le cifre

Il Torino rimborserà i tifosi che avevano acquistato un tagliando per la sfida contro il Parma (in programma il 23 febbraio, si giocherà il 18 marzo alle 18.30 ma con gli spalti vuoti) e anche gli abbonati – secondo la quota proporzionata – che perderanno la sfida contro i ducali e quella contro l’Udinese del 14 marzo. Un esposto preventivo del Codacons ha infatti avvisato tutti i club che, qualora non provvedessero a salvaguardare il proprio pubblico tramite rimborsi, farà scattare una class-action.

Calcio e Finanza ha poi delineato il preventivo dei mancati incassi. Per la sfida contro i ducali, tenendo in conto i dati dell’affluenza allo stadio registrata nel corso della stagione e quella dell’ultimo precedente tra le due squadre, è stato stimato un gettito potenziale di 304mila euro. Mentre per quella contro i bianconeri friulani il totale si assesterebbe sui 272 mila euro.

Totale? 576mila euro di mancati introiti. Questo è quanto vede sfumare (per ora) il Torino.