Lotta salvezza, Toro spettatore: Genoa e Samp possono accorciare la classifica

I pezzi mancanti della 26^ giornata di Serie A interessano anche il Torino: Genoa a Milano, Sampdoria col Verona. Così la classifica può cambiare

Guardare e sperare, perché per poter ribattere dovrà attendere ancora una settimana. Il Torino sarà spettatore interessato, e preoccupato, di una domenica di Serie A senza pubblico ma non priva di scintille. Nella quale i drammi incrociati della bagarre salvezza si incroceranno da Genova a Milano, passando per Parma e Reggio Emilia. I pezzi mancati della giornata numero 26 inizieranno a sistemarsi a partire dalle 12.30 di oggi: la Spal, ultima, sarà di scena al “Tardini”. Poi si aprirà la fascia delle 15. Quella, per il Toro, da osservare con estrema attenzione: Milan-Genoa e Sampdoria-Verona segneranno il pomeriggio. Lunedì sarà invece la volta di Sassuolo-Brescia. Quattro sfide che delineeranno una classifica nuova.

Genoa e Sampdoria: due partite cruciali

I punti in palio sono pesanti. Il Doria, vincendo a Marassi, può sorpassare il Lecce e portarsi a un’incollatura dai granata (a 26 punti, contro i 27 del Torino). Mentre il Grifone, che ha da affrontare una trasferta complicata ma non proibitiva, con il successo salirebbe a 25, tirandosi fuori dalla zona retrocessione.

Insomma la classifica potrebbe accorciarsi. E per i granata non sarebbe certo una buona notizia.

Serie A, si completerà la 26^ giornata

La squadra di Longo, lo ricordiamo una volta di più, affronterà l’Udinese sabato 14 marzo. Una sfida che sa già di spareggio. I friulani sono a pari punti con i granata: chi vince può compiere un balzo al sicuro.

Ma il significato di quella sfida si completerà solo aggiungendo i pezzi mancanti, se non altro perché anche la squadra di Gotti scenderà in campo, contro la Fiorentina. Da Genova a Milano, passando per la “Dacia Arena”: il Toro può solo guardare. Per ora.